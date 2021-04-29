Сегодня, 29 апреля, в 7:35 на 362 километре трассы, соединяющей Сызрань и Волгоград в Красноармейском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным 46-летний водитель Toyota Land Cruiser влетел в КамАЗ-549085, за рулем которого был 59-летний мужчина.

В результате аварии 11-летнего пассажира иномарки госпитализировали с травмами.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, транспорт перенаправляют в объезд места аварии, движение для легковушек восстанавливается.