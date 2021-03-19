Вчера, 18 марта, в квартире на первом этаже пятиэтажки в Марксе произошел пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным пламя вспыхнуло после игр семилетнего ребенка с игрушечным пистолетом.

Он поджег игрушку зажигалкой и напугался того, что произошло. Тлеющий пистолет мальчик положил в шкаф с игрушками и продолжил играть. Когда он увидел, как из мебели идет дым, попытался самостоятельно решить ситуацию водой.

Шкаф с игрушками охватило огнем, только после этого ребенок обратился к старшему брату за помощью. Тот вывел младшего из квартиры и вызвал пожарных.

Из дома эвакуировали восьмерых человек, в том числе трех детей. Пламя на площади в четыре квадратных метра ликвидировали два пожарных расчета.





