Вчера, 18 марта, в квартире на первом этаже пятиэтажки в Марксе произошел пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным пламя вспыхнуло после игр семилетнего ребенка с игрушечным пистолетом.
Он поджег игрушку зажигалкой и напугался того, что произошло. Тлеющий пистолет мальчик положил в шкаф с игрушками и продолжил играть. Когда он увидел, как из мебели идет дым, попытался самостоятельно решить ситуацию водой.
Шкаф с игрушками охватило огнем, только после этого ребенок обратился к старшему брату за помощью. Тот вывел младшего из квартиры и вызвал пожарных.
Из дома эвакуировали восьмерых человек, в том числе трех детей. Пламя на площади в четыре квадратных метра ликвидировали два пожарных расчета.