В Саратовской области ребенок-инвалид смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

8-летняя девочка с инвалидностью и редким заболеванием должна была получать необходимые лекарства. По словам матери девочки, они ни разу не получили медикаменты с 2016 года.

Женщина сообщила об этом в прокуратуру. В ведомстве провели проверку, после чего поликлиника закупила необходимый препарат, который выдали девочке.

Обеспечение лекарствами ребенка-инвалида находится на контроле прокуратуры.