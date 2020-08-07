Прокуратура Саратовской области организовала проверку после того, как в Саратове трое малышей выпали из окна. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, 5 августа двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вывалился из окна на первом этаже дома. Он находится в больнице.

В этот же день полуторагодовалый малыш выпал из окна квартиры на втором этаже здания, за ним также никто не следил. Родители отказались от его госпитализации.

Кроме того, 6 августа днем двухлетний мальчик находился дома с мамой, которая уснула, пока смотрела телевизор. Ребенок остался один, залез на диван, оттуда на подоконник и выпал из окна второго этажа. Малыша госпитализировала бригада скорой помощи в бессознательном состоянии.

По результатам проверки будут установлены условия жизни и воспитания детей, дана оценка действиям (бездействию) законных представителей, должностным лицам органов системы профилактики, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты процессуальных проверок контролируются прокуратурой области.

Родителей призывают внимательнее следить за своими чадами.