Подросток играл с друзьями на территории недостроенного дома.

Дети использовали для разведения костра неустановленную пока жидкость.

Напомним, в пятницу 3 сентября в Саратове сильно обгорел 12-летний мальчик.

На ребёнке вспыхнула верхняя одежда, и он получил термический ожог 3-й степени (20%).

После происшествия несовершеннолетний был госпитализирован в областной ожоговый центр.

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, дети играли в долгострое на улице Чернышевского в Саратове. Здесь подросткам и пришла мысль разжечь при помощи горючей жидкости костер.

Уточняется, что семья пострадавшего на учёте в полиции и органах опеки не состояла. Проводится проверка.