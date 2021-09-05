Подросток играл с друзьями на территории недостроенного дома.
Дети использовали для разведения костра неустановленную пока жидкость.
Напомним, в пятницу 3 сентября в Саратове сильно обгорел 12-летний мальчик.
На ребёнке вспыхнула верхняя одежда, и он получил термический ожог 3-й степени (20%).
После происшествия несовершеннолетний был госпитализирован в областной ожоговый центр.
Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, дети играли в долгострое на улице Чернышевского в Саратове. Здесь подросткам и пришла мысль разжечь при помощи горючей жидкости костер.
Уточняется, что семья пострадавшего на учёте в полиции и органах опеки не состояла. Проводится проверка.