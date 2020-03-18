Пароходам разрешат ходить по Волге в пределах Саратовской области с 25 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Перевозка пассажиров речными судами по маршрутам «Саратов – Сосновка», «Саратов – Шумейка», а также «Хвалынск – Духовницкое» начнется 25 апреля. Перевозчиком выступит ЗАО «Пассажирское речное управление», с которым уже заключен госконтракт на перевозку пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Саратовской области в 2020 году.

Расписание рейсов пока не определено.