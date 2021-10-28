Активный отдых на природе давно стал одним из самых популярных способов провести отпуск, или выходные. Мода на туризм зародилась еще в СССР, и на сегодняшний день она стала только популярнее. Развитие туристических экомаршрутов на территории Саратовской области сильно поспособствовали популяризации туризма в регионе, но есть ли возможность во время отдыха насладиться красотами речных берегов?

Как оказалась – есть. Предприниматель Дмитрий Дрямов уже более семи лет организовывает сплавы по рекам Саратовской области, и как заявляет – нашел дело по душе. А перейти от рекламных объявлений на сайте Авито к полноценной рекламе ему помог саратовский центр предпринимателя «Мой бизнес»

— Еще будучи студентом, я являлся руководителем туристического клуба в Саратовском государственном университете, организовывал сплавы, походы, слеты. Мне хотелось и дальше развивать туристическое направление, популяризовать внутренний туризм, так я организовал собственный клуб активного отдыха. Я хочу поделиться своим опытом и показать, что сплавы – это классный способ провести выходные, — рассказал Дмитрий.

Основные маршруты, чаще всего пользующиеся спросом – это русла рек Медведица, Хопер, Терешка и, конечно, Волга. Медведица является самым популярным из предложенных туристических маршрутов, так как там самые живописные виды.

Помимо организации речных турпоходов, Дмитрий занимается арендой спортивного и туристического оборудования – палаток, спальников, байдарок, походных котелков и пил, а также другого необходимого снаряжения.

При поддержке саратовского центра «Мой бизнес», проект Дмитрий принял участие в туристическом форуме «Турпоток», на котором обсуждалось развитие туризма в регионе а в этом году выиграл премию «Делай на 100», призом за которую стали 100 тысяч рублей на продвижение в интернете. Так организация смогла настроить контекстную рекламу и перейти с объявлений на Авито и сарафанного радио на более эффективное взаимодествие с целевой аудиторией.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.