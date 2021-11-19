Редкие растения, произрастающие на Кумысной поляне в Саратове, могут исчезнуть в процессе перевода парка в новый статус.

— В процессе обсуждения юридических особенностей природоохранного статуса ООПТ регионального значения «Природный парк «Кумысная поляна» мы упускаем главное — для чего была создана эта особо охраняемая природная территория? В первую очередь, для охраны уникальных природных комплексов, а также редких видов животного и растительного мира, которых можно встретить на территории природного парка, — сообщает в соцсети Facebook саратовец Андрей Варламов.

Жителям области напомнили, что на территории Кумысной поляны произрастают несколько видов орхидей Саратовской области. Например, изображенная на фото из Красной книги Саратовской области, Гнездовка настоящая (лат. Neottia nidus -avis).

Ранее в сети появилось открытое письмо интеллигенции и общественников Саратовской области о несогласии с решением регионального правительства до конца года ликвидировать ООПТ регионального значения природный парк «Кумысная поляна», переведя его с баланса области в город, и заодно, понизив значение, — в статус городского леса.