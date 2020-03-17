Государственное агентство по централизации закупок Саратовской области объявило тендер на предоставление кредита региональному бюджету, сообщает пресс-служба областного министерства финансов.

Планируемая сумма кредита — 4,783 миллиарда рублей семь процентов годовых. Эти деньги планируется направить на погашение предыдущих бюджетных кредитов. При этом, как обещается, объем госдолга региона не изменится и останется на уровне 46,54 миллиарда рублей.

Документы на участие в аукционе можно подать до 25 марта. Он состоится через два дня после окончания времени подачи заявок — 27 марта.