На расчистку региональных дорог в Саратовской области сегодня вышло 189 единиц техники, сообщает пресс-служба областного минтранса.

Наибольшее количество техники работает в Вольском — 17 единиц, Калинском — 10 единиц, Марксовском — 12 единиц, Самойловском — 10 единиц, Саратовском — 10 единиц и Энгельсском — 10 единиц районах. Сейчас проезд обеспечен по всем региональным трассам.

Снег, низовая метель и сильный ветер наблюдаются в настоящее время в Калиниском, Фёдоровском, Дергачёвском, Екатериновском, Краснокутском районах.

Напомним, на расчистку Саратова сегодня вышло 255 единиц техники.