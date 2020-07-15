Без света из-за урагана в Саратовской области остаются около 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По состоянию на 15 июля имеются точечные отключения электроснабжения в трех муниципальных районах — Балаковском, Марксовском и Питерском. Отметим, что в Балаково даже повалилась линия электропередач на Саратовском шоссе.

Общее количество домов, оставшихся без электроснабжения составляет 5,984 тысячи, а количество людей, проживающих в этих домах, — 38,514 тысячи человек. Социально-значимых объектов среди отключенных от электроснабжения зданий нет.

В восстановительных работах задействованы 151 единица техники и 469 человек от РСЧС. Восстановительные работы планируется завершить к 20:00 сегодняшнего дня.