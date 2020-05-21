Чиновники регионального минэкономразвития ответили на обращение рекламных агентства. Письмо есть в распоряжении редакции информационного порта «Новости Саратова».

В перечень отраслей экономики пострадавших от коронакризиса включено 11 сфер по 39 основным видам экономической деятельности. Реклама и полиграфия в список не попали.

— В свою очередь, правительством области с учетом мнения бизнес-сообщества региона подготовлены и направлены в апреле текущего года в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина обращения о дополнительном включении в Перечень деятельности в сферах торговли, аренды и управления недвижимым имуществом, дошкольного образования, рекламы, полиграфии, издания газет, в области радио- и телевещания, сетевых изданий, информационных агентств, торговли оптовой книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, — также напомнили в региональном министерстве экономразвития. Ответа или иной реакции из федерального центра на это обращение на сегодняшний день нет.

Министерством экономического развития области во втором из трех пакетов антикризисных мер по поддержке бизнеса предусмотрено снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для рекламного и полиграфического бизнеса. Льготные ставки для этих сфер снижены при применении налоговой базы «доходы» — два процента вместо шести процентов, с базой «доходы минус расходы» — 7,5 процента вместо 15 процентов.

— Учитывая многочисленные обращения от организаций рекламного бизнеса в различные организации и ведомства с предложениями о предоставлении отсрочек платежей от платы за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций министерством экономического развития области направлены рекомендации органам местного самоуправления области о проработке и принятии комплекса мер поддержки бизнеса в рамках имеющихся полномочий на муниципальном уровне, — предложили обращаться к муниципальным властям в минэкономе.

Напомним, сотрудники рекламной деятельности обратились с открытым письмом к представителям власти и общественных делителей.