Вопросы экономической и продовольственной безопасности в регионе стали главной темой обсуждения в студии ток-шоу «Свое Мнение» на телеканале Россия 1.

Гость программы, заместитель министра экономического развития области Ольга Якушева рассказала о поставках сахара на прилавки региональных магазинов и ярмарок. Замминистра отметила, что нашему региону не грозит дефицит продукта, который в последнее время вызвал ажиотажный спрос у саратовцев.

-В Саратовской области не будет дефицита продуктов. Во-первых, сахар есть на ярмарках. Это ярмарки в крупнейших городах-Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов. Мы живем в том регионе, где есть свой сахарный завод. Были дополнительные договоренности о поставках сахара из других регионов. Меры по ограничению отпуска сахара в одни руки абсолютно оправданы. Для того, чтобы предотвратить, в том числе и возможные спекуляции на рынке продовольствия,— подчеркнула заместитель министра.