Сегодня, 19 марта, во время экскурсии по проспекту Кирова и площади у Крытого рынка с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Максимом Егоровым региональный министр Павел Мигачев пообещал полностью преобразить Саратов через девять лет.

На площади Максим Егоров увидел памятную табличку о нацпроекте и отметил, что важно информировать население о работе по преображению города, но проекты должны обязательно учитывать мнение людей.

— Президент поручил к 2030 году в полтора раза повысить уровень комфортности городской среды. Я увидел, как преображается ваш город и уверен, что к этому времени Саратов преобразится и улучшится в два раза. Министр такое пообещал, — заметил Егоров.