Вчера, 10 сентября, министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов встретился с вице-президентами Федерации компьютерного спорта России Артемом Винокуровым и Алексеем Шемякиным, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи обсуждалась инициатива введения киберспорта в саратовские школы, а также возможность организации соревнований по этому виду спорта.

— Сегодня обсудили несколько интересных совместных проектов. Подробности узнаете совсем скоро! – решил держать интригу Александр Абросимов.