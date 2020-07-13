Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о необходимости масочного режима на всех этапах отмены ограничений. Комментарий чиновника распространяет пресс-служба минздрава.

С наступлением лета и аномальной жары многие жители Саратовской области перестали не только носить маски, но и отказались от другой значительной части санитарно-гигиенических мер. В некоторой степени и это повлияло на темпы заболеваемости и отодвинуло переход региона ко второму этапу снятия ограничений.

— Гигиеническая или медицинская маска, действительно, может спасти здоровье, а иногда и жизнь. Понятно, что носить маску на улице в такую жару просто невозможно, а при некоторых заболеваниях и опасно. Но в магазинах, по возможности, в транспорте, в других помещениях и закрытых пространствах, где есть скопление людей, ношение маски — это единственный способ защитить свое здоровье.

Я уже отмечал, что вторая волна коронавируса, начавшаяся в соседнем Казахстане, проходит с гораздо более тяжелыми последствиями для заразившихся. Сегодня наша задача — не допустить аналогичной ситуации у нас. Выбор простой: либо мы соблюдаем индивидуальный масочный режим, либо все вместе подвергаем себя смертельной опасности и, как следствие, возвращаемся к режиму карантина, — заявил Олег Костин.