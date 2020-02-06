Министерство здравоохранения Саратовской области не подтвердило информацию о смерти от гриппа четырех жителей региона.

Напомним, вчера в эфир ТРК «Мир 24» вышел сюжет, рассказывающий об эпидемии гриппа в России. Среди прочих фактов в новости прозвучала информация о смерти в Саратовской области четырех человек.

— Данная информация не соответствует действительности, — сказал по телефону советник регионального министра здравоохранения Александр Колоколов.

По некоторым данным, с начала эпидемии гриппа четыре человека скончались в России в целом. В Саратовской области смерти от осложнений вирусными заболеваниями в этом году не отмечались.

Напомним, сейчас в Саратовской области на карантин из вспышки гриппа и ОРВИ закрыто 654 учебных заведения.