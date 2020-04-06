Подозрение на коронавирус есть у 44 саратовцев. Такие данные предоставил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

— На сегодняшний день у этих людей сомнительные результаты анализов. Анализы их находятся на рассмотрении. По ним будет либо подтверждение, либо отказ. В любом случае, все эти 44 — под медицинским наблюдением. Поэтому говорить, что где-то они бесконтрольно находятся, не следует. Если будет необходимость — их госпитализируют, — рассказал Шувалов.

По его словам, с 5 апреля началась лабораторная диагностика в деткой саратовской инфекционной больнице №5. Скоро она пройдет в 10 горбольнице, когда там завершится сбор анализов.