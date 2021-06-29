Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин обратился в федеральный центр с просьбой увеличить поставки антикоронавирусных вакцин в регион, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в последние дни имеются проблемы по доставке вакцин, причем по всей России. В ходе совещания представители ряда регионов России озвучили дополнительную потребность в вакцине, связанную с увеличивающимися темпами вакцинации из-за повышенного спроса населения.

В Саратовской области на протяжении последних двух дней наблюдались единичные вопросы по наличию вакцины в конкретных учреждениях, связанные, прежде всего, с лавинообразным спросом желающих привиться и недостаточной расторопностью отдельных руководителей ЛПУ, оперативно не сформировавших логистику перемещения вакцин из соседних медучреждений.

Сегодня в регионе распределяются по поликлиникам дополнительные 42 тысяч доз вакцины «Спутник V», доставленных вчера вечером в Саратов. Что касается «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», то на сегодняшний день их запасы в нашем регионе минимальны.