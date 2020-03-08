Советник по связям с общественностью министерства здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов отказался комментировать факт нападения на врача в Саратове.

— У нас нет разрешения на разглашение, обращайтесь за информацией в полицию, — ответил он в телефонном разговоре с корреспондентом информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, 6 марта напали и ограбили врача саратовской поликлиники №16. У доктора возвращающегося с дежурства украли деньги, телефон и банковскую карточку. Позже стало известно, что с нее купили алкоголь на две тысячи рублей.