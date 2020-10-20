25 октября компания «Управление отходами» совместно с Саратовским ресурсным центром добровольчества, экопросветительским проектом ECOfriends и организатором интеллектуальной игры «Квиз, плиз»! проведет ЭКОквест 2.0. В этот раз локацией для экологического проекта станет Глебучев овраг.

В целях соблюдения социальной дистанции территория будет поделена на зоны. У каждой команды будет индивидуальное время старта и всего 40 минут на сбор мусора. При подведении итогов будет учитываться не только количество собранного мусора, но и раздельный сбор, найденный артефакт, а также знания об экологичном образе жизни. Старт намечен от ФОК «Звездный».

Чтобы принять участие в квесте, необходимо собрать команду из четырех человек и зарегистрироваться. Регистрация будет закрыта 23 октября в 17:00

Для соблюдения противоэпидемиологических норм результаты будут объявлены после мероприятия в социальных сетях. Команды получат дипломы участников, а победители награждены экологичными подарками и сертификатами на интеллектуальную игру «Квиз, плиз!».

Напомним, что в прошлый раз ЭКОквест прошел у пруда Ударник в Заводском районе Саратова. Совместным усилиями команд была собрана почти тонна мусора и отправлена на экологически безопасное захоронение и сортировку.