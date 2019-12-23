Региональный оператор готов к началу оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в правобережных районах Саратовской области (зоне деятельности 2).

В рамках подготовки к работе со стороны регоператора приняты исчерпывающие меры, которые позволят оказывать населению и юридическим лицам качественную коммунальную услугу по обращению с ТКО.

С начала года велась подготовительная работа к переходу на новую систему обращения с ТКО в Правобережье. На первом этапе органы местного самоуправления по согласованию с населением определили необходимое для оказания качественной услуги количество контейнерных площадок, их поадресное расположение, подсчитали потребность в самих контейнерах.

Параллельно с этой работой регоператор оценивал текущее состояние мусоровывозящих предприятий, устанавливал экономически обоснованную потребность в коммунальной спецтехнике, формировал условия конкурсного отбора вывозящих компаний. По итогам открытого аукциона определена мусоровывозящая компания, которая будет оказывать услугу по транспортированию ТКО до мест захоронения.

В основе деятельности регионального оператора лежит строгое соблюдение территориальной схемы по обращению с ТКО, которая определяет места для захоронения ТКО (полигоны), регламентирует маршруты их транспортирования. Поэтому обследование полигонов на предмет экологической безопасности и оснащенности весовым оборудованием стало одной из главных задач при подготовке к началу работы в зоне 2.

Территориальная схема предусматривает эксплуатацию 8 полигонов для захоронения отходов в Правобережье. В процессе обследования выявлялись многочисленные нарушения на данных объектах. Так, полигон в Петровском районе до сих пор не получил тариф на захоронение, в связи с чем его эксплуатация не допускается. На некоторых полигонах не установлено весовое оборудование, которое обеспечивает учет образованных отходов. Не лицензированы существующие в зоне 2 объекты по обработке ТКО, а в ряде районов они вообще отсутствуют. О данных фактах оперативно информировались владельцы полигонов и минприроды региона для принятия соответствующих мер реагирования. В настоящее время остаются единичные факты нарушений законодательства, которые пока не позволяют регоператору заключить договоры на прием с ТКО с полигонами.

Регоператор Саратовской области с августа 2018 года осуществляет оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО в зоне деятельности 1, где проживает почти 2 млн жителей области, в полном соответствии с законодательством. В первые же месяцы работы объем ТКО, поступивший на экологически безопасные обработку и захоронение, вырос в 6,5 раз, что стало свидетельством обеления отрасти по обращению с ТКО.

Регоператор готов обеспечить качественную работу и обеление отрасли и в зоне деятельности 2, где проживает порядка 500 тыс. человек по факту утверждения тарифа на коммунальную услугу. Регоператор рассчитывает, что министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области также предпримет исчерпывающие меры для обеспечения полного перехода региона на новую систему обращения с ТКО в соответствии с нормами ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и поручением Президента РФ.