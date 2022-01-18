Региональный оператор Саратовской области АО «Ситиматик» на два месяца приостанавливает начисление пени жителям за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Пени не будут начислять за январь и февраль 2022 года. Однако, регоператор АО «Ситиматик» начислит пени в полном объеме и за весь период неоплаты — с начала деятельности регоператора.

Несмотря на то, что региональный оператор работает с августа 2018 года, пени за несвоевременную оплату коммунальной услуги не начислялись до ноября 2021 года. При этом более 80 тысяч абонентов ни разу за это время не оплатили услугу по обращению с ТКО. При начислении пени в ноябре 2021 года, ее совокупный размер превысил 120 млн руб. Более чем по 10 тысячам лицевых счетов размер начисленной пени превысил 5 тысяч рублей.

«При начислении пени наши должники увидели реальные суммы, которые придется оплатить дополнительно, и многие потребители предпочли погасить образовавшуюся задолженности в добровольном порядке. При этом они активно пользовались онлайн-сервисами, в частности, личными кабинетами на сайте нашего бывшего агента по начислениям ООО «СарРЦ». С 1 января текущего года эти личные кабинеты закрыты, новые в ближайшее время будут открыты нашим новым партнером по начислению за услуги ТКО — ПАО «Саратовэнерго». Это будет гораздо более качественный сервис с расширенным функционалом и возможностями. Сейчас идет период переноса истории оплат и начислений в новые личные кабинеты. Пока создается возможность оперативного контроля за начислениями и статусом своих оплат с помощью новых сервисов, проверка базы абонентов, начислять пени мы считаем несправедливым. В ближайшие два месяца у населения вновь есть возможность оплатить долги без пени, и мы предлагаем ей обязательно воспользоваться. Текущие начисления за услугу по обращению с ТКО будут осуществляться в обычном режиме», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В 2022 году региональный оператор по обращению с ТКО сменил агента по начислениям за свою услугу. Теперь эти полномочия переданы ПАО «Саратовэнерго». Личные кабинеты на сайте нового агента по начислениям начнут работать в конце января 2022 года. В настоящее время завершаются технические мероприятия по переносу базы данных абонентов – физических лиц в новую билинговую систему.

Региональный оператор напоминает о смене номера телефона «Горячей линии» для обращений по вопросам начислений за услугу по обращению с ТКО. С начала 2022 года обращения по данной тематике принимаются по номеру: 8 (8452) 57-35-55. Номер телефона по вопросам качества работы мусоровывозящих компаний остался прежний: 8 (8452) 25-64-90.