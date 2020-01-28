Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил доработать план мероприятий по предупреждению распространения с учетом эпидемической ситуации в Китае. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Валерий Радаев поручил вице-губернатору — председателю правительства области Александру Стрелюхину, и зампреду правительства области Сергею Наумову лично координировать межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики и контроля за распространением острых вирусных инфекций на территории региона.

Кроме того, он дал задание скорректировать региональный план борьбы с вирусами из-за эпидемии короновируса в Китае.

Напомним, несколько дней назад на территории китайского города-побратима Саратова Уханя вспыхнула эпидемия нового, ранее неизвестного вируса. Вскоре в Саратове была госпитализирована студентка консерватории из Китая, которая на каникулы ездила домой к родственникам. У нее диагноз не подтвердился.