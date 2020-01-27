В управлении Роспортребнадзор по Саратовской области открыта телефонная «горячая линия» в связи с эпидемией короновируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Горячая линия» будет работать по будним дням с 10:00 до 16:00 по телефону 8-800-100-18-58. Там специалисты Роспортребнадзора будут консультировать тех, кто намереваться выезжать в Китай, а также тех, у кого есть вопросы, касающиеся этого заболевания.

Напомним, сейчас в Китае в нескольких города, в том числе и в городе-побратиме Саратова Ухане, объявлен карантин из-за вспышки нового, ранее неизвестного вируса. Недавно в Саратове, с подозрением на вирусное заболевание, была госпитализирована студентка из КНР. К счастью, у девушки было обычное ОРВИ.