В Саратовской области в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание регионального штаба по газификации.

Участники штаба обсудили подготовку региона к догазификации – программе по подведению газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения денежных средств населения, задачу по реализации которой поставил Президент России Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики, председатель штаба Андрей Архипов сообщил, что, согласно уточненной информации, в регионе потенциально попадает под программу догазификации 9 761 домовладение в 345 газифицированных населенных пунктах. Около 4,8 тыс. собственников негазифицированных домовладений в ходе опроса сообщили о намерении обратиться за подключением в рамках догазификации.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов напомнил, что в регионе продолжается сбор заявок на догазификацию.

—В настоящее время приём предварительных заявок организован во всех филиалах и участках газовых компаний, это 84 пункта по всей области. Также жители могут подать онлайн-заявку на портале Единого оператора газификации – connectgas.ru и на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз», – отметил Вячеслав Башунов.

Участники совещания также затронули вопрос оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные газовые сети. Для своевременной реализации программы догазификации администрациям муниципальных районов рекомендовано активизировать работу по постановке на учет бесхозяйных газопроводов.