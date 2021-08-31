Привлечению турпотоков в Саратовскую область могут способствовать съёмки на территории региона новых фильмов и сериалов с возмещением кинокомпаниям части расходов — кинорибейт. С таким предложением во время выездного семинара-совещания по вопросам участия в реализации мер федеральной поддержки развития туристской отрасли, который прошёл в Красноармейском районе, выступил депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев.

Он отметил, что подобная практика сегодня — это часть одного из Национальных проектов. Постановлением Правительства России с 2020 года программа стала доступна для всех регионов страны.

—Суть заключается в том, что съемки фильмов и сериалов на территории региона должны подчёркивать его привлекательность, способствовать увеличению туристического интереса. По сути, внутри этих фильмов должна быть «зашита» реклама региона. При этом если съемки ведутся зарубежной кинокомпанией, то часть ее расходов, проведенных на территории региона, компенсирует федеральный бюджет. Если снимают российские кинематографисты, то при строгом соблюдении всех условий, 10-20% фактически понесенных затрат на территории региона компенсирует субъект, — рассказал об этой программе Андрей Воробьев.

Он привёл в пример работу мировых кинокомпаний, которые рассматривают возможность проведения подобных съемок в той или иной стране или регионе с учетом наличия в ней кинорибейта. Съемки популярных фильмов уже существенно увеличили турпоток в такие страны, как Исландия, Венгрия или Северная Ирландия, где, к примеру, снималась киносага «Игра Престолов».

На территории нашей страны практика возмещения части затрат кинокомпаниям активно применяется в Приморском крае, Новгородской, Калининградской, Ульяновской областях — всего им охвачено 15 регионов.

—Наша Саратовская область богата уникальными местами, которые не только украсили бы любой фильм, но и вызвали бы у зрителей желание посетить эти места. Здесь, к примеру, в Красноармейском районе — это Утес Степана Разина, который входит в «десятку» самых интересных мест России. В Балашовском районе — это и красивейший берег Хопра, и Пады — знаменитая усадьба Нарышкиных. В каждом районе нашей области есть свои изюминки — места притяжения, которыми можно гордиться и показывать их, создавая рабочие места для жителей, пополняя местные бюджеты, — подчеркнул Воробьев.

Идею поддержал председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов. Он рассказал, что участие в данной программы в Калининградской области дало существенный прирост доходов регионального бюджета. В министерстве культуры Саратовской области поддержали идею привлечения в регион съёмочных компаний, попросив представителей депутатского корпуса проработать законодательную базу для реализации данной инициативы. Начальник отдела развития социокультурный деятельности, библиотек, музеев и кино управления реализации культурной политики Ирина Мельникова подчеркнула, что запрос на съёмки фильмов в нашем регионе есть, уже сегодня отечественные киностудии проявляют интерес к городам Саратовской области.

Участники семинара-совещания также выразили поддержку озвученной инициативе, отметив, что в районах области есть много интересных мест, которые могли бы стать декорациями для новых фильмов. К примеру, начальник отдела по работе с молодежью, спорту и туризму администрации Лысогорского района Владимир Милаев напомнил о прошедших три десятилетия назад съёмках на территории области фильма «Хлеб — имя существительное».

—Многие местные жители участвовали в массовке. До сих пор к нам приезжают люди, чтобы посмотреть, где снималось кино, — рассказал он, отметив, что новые киносъёмки также привлекут в районы области дополнительных туристов.