26 апреля в 23:59 по московскому времени на сайте закроется регистрация на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках заявочной кампании конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет.

26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты», для тех, у кого еще нет управленческого опыта. 14 апреля стартовал трек «Международный», для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России.

— Регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов России. До конца заявочной капании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения анкеты участнику обязательно надо записать, и загрузить видеоинтервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно, – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Видеоинтервью является обязательным оценочным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап. В ходе видеоинтервью участникам необходимо ответить на два вопроса: какая цель участия в конкурсе и какое главное профессиональное достижение в жизни? Продолжительность интервью — от 30 секунд до трех минут.

Следующий шаг после регистрации – это дистанционный этап. Здесь участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта.

Победители четвертого конкурса «Лидеры России» получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Программа наставничества в четвертом конкурсе «Лидеры России» расширится, и с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация.

За три года проведения конкурса было подано 660,106 тысячи заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности участников – это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны.

Дополнительная информация на официальном сайте.

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