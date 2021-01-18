В Саратовской области на сегодняшний день 410 контейнерных площадок остаются заблокированными снегом, это около трех процентов от их общего количества. В Саратове – более 100 площадок, из них 47 – в Заводском районе. Сложная обстановка в Балашовском и Энгельсском районах – 57 и 53 площадок соответственно, порядка 30 площадок блокировано в Ртищевском и Саратовском районах. Более 10 контейнерных площадок заблокировано более трех суток.

Вся информация о данных площадках уже передана в надзорные органы и региональное Министерство природных ресурсов и экологии для реагирования. При поступлении информации из районных администраций и управляющих организаций о разблокировке проезда, адрес сразу передается соответствующей мусоровывозящей компании для вывоза отходов.

— Для обеспечения бесперебойности в оказании услуги по обращению с ТКО на маршрутах работает вся возможная спецтехника подрядчиков. Экипажи работают круглосуточно. Но из-за непрекращающихся несколько дней снегопадов время движения мусоровозов по маршрутам резко увеличилось. Основной проблемой остается невозможность физически выкатить контейнеры с мест накопления из-за снежных буртов, оставленных спецтехникой. Где это возможно, экипажи сами откапывают контейнеры, — рассказал замдиректора Регоператора Алексей Синтин.

С полным перечнем блокированных снегом контейнерных площадок можно ознакомиться на сайте АО «Управление отходами».

Специалисты Регионального оператора принимают информацию от жителей области о состоянии контейнерных площадок по телефону: +7-845-225-64-90.