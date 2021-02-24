В связи с аномально низкой температурой по требованию Регионального оператора подрядные организации провели дополнительное обслуживание спецтехники, что позволило обеспечить бесперебойное оказание услуги по обращению с ТКО. На маршруты вышло порядка 360 мусоровозов.

В северных районах Саратовской области были зафиксированы отдельные незначительные сдвиги графика из-за замерзания агрегатных узлов мусоровозов. Благодаря своевременно принятым мерам вывоз ТКО производился в штатном режиме, несмотря на небольшое увеличение объемов ТКО в связи с праздничными приготовлениями.

Мусоросортировочные комплексы и мусороперегрузочные станции АО «Управление отходами» также работают в штатном режиме. Всего за три морозных дня на объекты поступило более 2,5 тысяч тонн ТКО. Погодные условия не оказали влияния на работу концессионной коммунальной инфраструктуры.

— Контроль за работой мусоровывозящих компаний был значительно усилен из-за неблагоприятных погодных условий, ведь сильные морозы могли значительно повлиять на работоспособность спецтехники. Однако своевременные упредительные меры позволили нам обеспечить стабильное оказание услуги. Соблюдение графика движения по маршрутам контролируется диспетчерами онлайн. Адреса заблокированных автомобилями контейнерных площадок оперативно передаются в районные администрации и управляющие компании. Одновременно проводится выборочная проверка площадок по данным фотофиксации для контроля качества исполнения услуги, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

По вопросам работы мусоровывозящих компаний жители могут обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону: +7-845-225-64-90.