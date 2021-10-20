Инспекторская служба Саратовского регоператора АО «Ситиматик» провела очередную проверку наличия договора на услугу по обращению с ТКО у юридических лиц и предпринимателей Саратова. Только с начала октября проверено 1419 объектов областного центра. Специалисты компании вручают уведомления об обязанности заключить договор на коммунальную услугу, проверяют соответствие реального объема мусорообразования условия оформленного договора, проводят информационно-разъяснительную работу.

В ходе октябрьских рейдов в очередной раз уведомления были вручены представителям двух крупных коммерческих объектов: автобазы «Турист» в Заводском районе и развлекательного центра «Бардабар», у которого имеется банкетный зал, семейное кафе и спортбар. Собственники этих объектов настойчиво игнорируют требования федерального законодательства заключить договор с региональным оператором на услугу по обращению с ТКО и оплачивать ее. В то же время объекты работают, в них образуются отходы, которые вывозятся в неизвестном направлении.

—Сейчас большинство предпринимателей осознают, что услуга по обращению с отходами такая же необходимая и обязательная к оплате, как и другие коммунальные услуги. Но до сих пор остаются, те кто нарушает условия договора, занижая объемы фактически образованных отходов. Есть такие, кто упорно стоит на своем и впрямую отказывается оформлять договор, ссылаясь, что у них твердые коммунальные отходы вывозят другие компании, что нарушает законодательство об обращении с ТКО. С такими мы разбираемся в судебном порядке. Практика наработана уже большая. А уклонисты вынуждены уже по решению суда подписывать договор и оплачивать всю сумму долга начиная с августа 2018 года, когда регоператор начал работу, — подчеркнул директор Саратовского регоператора АО «Ситимиатик» Михаил Андреев.

В соответствии законодательством все юридические лица и предприниматели обязаны заключить договор на услугу по обращению с ТКО, которая является коммунальной, как водоснабжение, электро- или теплоснабжение. Только региональный оператор обеспечивает эффективный и экологически безопасный цикл обращения с отходами и гарантируют соблюдение территориальной схемы обращения с ТКО в процессе транспортирования мусора. Коммерческие организации, которые сами вывозят мусор на ближайшую свалку или привлекают к работе сторонние компании, создают несанкционированные свалки или подбрасывают свой мусор в контейнеры для населения, переполняя их, что негативно отражается на санитарном и экологическом благополучии Саратовской области.