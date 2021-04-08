С наступлением весеннего сезона начинается сезонная смена шин на автомобилях.

Региональный оператор Саратовской области филиал АО «Управление отходами» напоминает о недопустимости выбрасывать использованные автошины в контейнеры для коммунальных отходов. Автошины не являются бытовым мусором, относятся к четвертому классу опасности отходов и по законодательству подлежат обязательной утилизации и переработке.

— Выбрасывать шины в мусорный бак нельзя. Это не только нарушение правил благоустройства, но и загрязнение окружающей среды. Из-за примесей смолы, полимеров, сажи, технического углерода и кремниевой кислоты выброшенные покрышки наносят значительный вред здоровью человека, поэтому за их неправильную утилизацию предусмотрены штрафы: до двух тысяч рублей физлицам и до 250 тысяч рублей для компаний. Отработанные шины необходимо сдавать на спец утилизацию, а не придумывать из них скульптуры или сжигать, — отмечает главный инженер АО «Управление отходами» Станислав Ковальский.

АО «Управление отходами» занимается экологически безопасными обработкой и захоронением твердых коммунальных отходов. На межмуниципальные полигоны захоронения ТКО попадают только те отходы, которые прошли предварительную сортировку и обработку. Такой мусор в процессе естественного многолетнего перегнивания станет инертным биохимическим массивом, безопасным для природы и человека.