После понижения температуры воздуха автовладельцы начинают активно менять шины. Саратовский регоператор АО «Ситиматик» напоминает о недопустимости выбрасывать использованные автошины и покрышки в контейнеры для коммунальных отходов и складировать на площадках для КГО. Они относятся к 4 классу опасности отходов и по законодательству подлежат обязательной утилизации и переработке.

-Шины нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры и тем более захоранивать на полигонах ТКО. Покрышки относятся к повышенному классу опасности и разлагаются значительно дольше обычных бытовых отходов, поэтому должны отправляться на специализированную переработку. Кроме того, за неправильную утилизацию нарушителя можно привлечь к административной ответственности. Особенно это касается мастерских шиномонтажа. Нужно понимать, что такие меры в первую очередь применяются в интересах экологии и здоровья жителей, — отмечает ведущий инженер Саратовского филиала АО «Ситиматик» Станислав Ковальский.

В Саратове работают несколько специализированных заводов по переработке старых шин. Отработанные покрышки принимают от частных лиц бесплатно для изготовления покрытия для детских или спортивных площадок.

АО «Ситиматик» занимается экологически безопасными обработкой и захоронением твердых коммунальных отходов. На межмуниципальные полигоны захоронения ТКО попадают только те отходы, которые прошли предварительную сортировку и обработку на мусоросортировочных комплексах в Энгельсе и Балакове. Такой мусор в процессе естественного многолетнего перегнивания станет инертным грунтом.