Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает автовладельцам и сотрудникам станций техобслуживания, что автопокрышки нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО и складировать на контейнерных площадках. Шины не являются бытовым мусором, относятся к 4 классу опасности отходов и по законодательству подлежат спецутилизации.

-Наступила весна, и мы снова наблюдаем на контейнерных площадках автомобильные шины. Ежегодно мы призываем владельцев автотранспорта сознательно относится к природоохранным ограничениям, они введены не просто так. Срок разложения шин превышает 100 лет, если их просто выбросить, а не передать на спецпереработку. Не нужно их увозить на дачу, и там сжигать. Это губительно для природы, запрещено законом и грозит штрафом. При сжигании в окружающую среду попадут сера, бензопирен, фуран, диоксины и другие канцерогенные соединения, которые создают угрозу для здоровья человека, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

На мусоросортировочных комплексах Энгельсского и Балаковского районов твердые коммунальные отходы проходят экологически безопасные обработку и захоронение. На межмуниципальные полигоны попадают только те отходы, которые прошли предварительные сортировку и обработку. Такой мусор в процессе естественного многолетнего перегнивания становится инертным биохимическим массивом, безопасным для природы и человека.

Система учета и контроля, внедренная на мусороперегрузочных станциях и комплексах АО «Ситиматик», своевременно фиксирует все отклонения от нормы. Поэтому ни одна автопокрышка не попадает на карты полигонов. В соответствии с инструкцией отходы, которые не соответствуют разрешенным классам опасности, возвращаются мусоровывозящим компаниям.

В настоящее время в Саратовской области действует несколько организаций, которые готовы забрать у автовладельцев старые шины, в том числе выплатив за них денежные средства. Для этого необходимо сформулировать соответствующий вопрос в любой поисковой системе.