Региональный оператор Саратовской области не извлекает прибыли при оказании услуги по обращению с ТКО, стоимость которой определяется на основании долгосрочного тарифного регулирования. По итогам 2018 – 2019 годов обеспечено снижение тарифа более чем на 10 процентов, дальнейшее снижение платы за услугу по обращению с ТКО и её бесперебойность напрямую увязаны с платежной дисциплиной потребителей. Обязанность своевременной оплаты и в полном объеме несут все категории потребителей, включая бюджетные учреждения.

Претензионная досудебная работа – основной инструмент в работе с должниками. ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница» не оплачивало оказанные услуги по обращению с ТКО в течение всего 2019 года, при этом услуги оказывались в полном объеме. Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями является защищенной статьей расходов. Решение об обращении в суд было принято в феврале 2020 года после исчерпания всех иных форм истребования задолженности. При этом в отношении «Областной детской инфекционной клинической больницы» не выставлено дополнительных пеней и иных санкций, хотя соответствующее постановление Правительства РФ было принято только через месяц.

Несмотря на значительное снижение уровня платы за услугу по обращению с ТКО и рост объемов ТКО на 30 процентов, Региональный оператор продолжает работу, соблюдается периодичность вывоза отходов. Ежедневно в рейсы выходят более 350 единиц спецтехники, в период самоизоляции обращение с ТКО обеспечивают более 1,5 тысячи человек. Сотрудники мусоровывозящих компаний непосредственно находятся в зоне риска, в том числе оказывая услуги по вывозу ТКО с мест накопления медицинских учреждений. Мы с уважением относимся к нелегкой работе медработников, поэтому большинство сотрудников Регоператора перечислило средства на строительство новой инфекционной больницы. Вопросы финансовой дисциплины бюджетного учреждения не связаны с социально ответственной деятельностью Регионального оператора Саратовской области.