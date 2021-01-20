Региональный оператор ведет оперативный мониторинг проездов к контейнерным площадкам на территории Саратовской области. По состоянию на утро 20 января количество заблокированных из-за снегопадов контейнерных площадок на территории региона снизилось до 151.

Отмечается положительная динамика и на территории Саратова: количество заблокированных проездов снизилось в шесть раз до 16 площадок. При этом остаются проблемы с вывозом контейнеров, расположенных на «красных линиях». Снежные бурты после проезда спецтехники исключают возможность перемещения контейнеров с площадки для погрузки в мусоровозы. По данным фактам формируется отдельный список площадок.

— Мы наблюдаем активную работу муниципальных служб по расчистке проездов от снега. По мере высвобождения проездов и площадок мы оперативно направляем спецтехнику для зачистки. Каждый случай отсутствия проезда или блокирования снежным буртом для нас является чрезвычайным. Всю информацию мы передаем в прокуратуру, министерство природных ресурсов и экологии региона. С администрациями районов мы отрабатываем конкретные адреса в онлайн-режиме и продолжим такую работу до полного восстановления проезда ко всем местам накопления ТКО, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Специалисты Регионального оператора принимают информацию от жителей области о состоянии контейнерных площадок по телефону: +7-845-225-64-90.