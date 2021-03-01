Более 10 индивидуальных предпринимателей Аткарского района получили повторные акты от Регоператора по обращению с ТКО с требованием оформить договор на коммунальную услугу. Это последнее предупреждение представителей бизнеса перед направлением заявлений в суд о понуждении их к заключению договора и взыскании образовавшейся задолженности.

Акты получили собственники продуктовых и книжного магазинов, салонов штор, красоты и фотосалона. Долг некоторых из них приближается к 30 тысяч рублей.

— Аткарский район – это зона деятельности II, где коммунальная услуга оказывается с начала прошлого года. Проверенные нашей инспекторской службой предприниматели договор с Регоператором до сих по не оформили и ни разу не оплачивали обращение с ТКО, несмотря на многократные письменные предупреждения и уведомления. Обращение с ТКО – это коммунальная услуга. Она подлежит безусловной и полной оплате. Если и в этот раз долги не будут погашены, документы на взыскание будут переданы в суд, — пояснил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16 день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Скачать пакет документов для подачи заявки на заключение договора можно на сайте. Дополнительную информацию о способах заключения договора юридические лица и предприниматели могут получить в контакт-центре Регоператора по телефону: +7-845-225-64-90.