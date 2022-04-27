Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» обозначили основные вопросы, требующие скорейшего разрешения для достижения показателей нацпроекта «Экология» и реформы обращения с ТКО на территории Саратовской области.

Одним из основных вопросов, поступающих в адрес регоператора, остается обустройство и содержание контейнерных площадок. При этом законодательством четко указано, что это является обязанностью собственника земельного участка, на котором они расположены. В рамках содержания должны производиться работы по уборке, дезинфекции и дератизации площадок.

Также продолжается работа с органами муниципалитета и надзора по выявлению лиц, сбрасывающих строительные отходы, старые шины и другие отходы, не входящие в состав ТКО. Осложняет ситуацию на площадках отсутствие специальных бункеров или отсеков под крупногабаритные отходы. Данный вопрос неоднократно поднимался перед органами самоуправления и управляющими организациями.

Совместно с муниципалитетами усилилась работа по выявлению должников и снижению дебиторской задолженности со стороны УК и населения. С начала деятельности регоператор уже направил 44 154 судебных приказа на физических лиц и подал 1356 исков в отношении юридических лиц на общую сумму свыше 420 млн рублей. Приставам были переданы документы на взыскание 225,6 млн рублей.

«Реформа обращения с ТКО касается всех ее участников. Чтобы сохранить лидерство, мы должны активно работать все вместе: регоператор, депутатский корпус, муниципалитеты, региональные органы власти и общественность. Сейчас мы переходим к массовому внедрению раздельного сбора отходов и в ближайшие несколько лет жители должны полностью изменить менталитет и отношение к отходам. Для этого уже сейчас требуется масштабная агитационная работа, нужно дойти до каждого дома и квартиры. Со своей стороны мы готовы содействовать всем обратившимся, делиться своим накопленным опытом и вариантами решений. Понимание раздельного сбора и привлечение нарушителей к ответственности существенно помогут навести порядок в местах накопления и улучшить облик населенных пунктов региона», — заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отметим, ряд озвученных проблем и способов их решения будут озвучены руководителем регоператора депутатам Саратовской областной Думы в рамках совещания по вопросу работы системы обращения с ТКО. По итогам мероприятия планируется выработать ряд действенных решений и рекомендаций.