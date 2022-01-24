График вывоза твердых коммунальных отходов, нарушенный в населенных пунктах Саратовской области в связи с обильными снегопадами последних дней, восстанавливается. Мусоровывозящие компании зачищают ранее заблокированные контейнерные площадки, как только к ним обеспечивается проезд для спецтехники. Для этого поддерживается оперативная связь со всеми администрациями районов Саратова и области.

В прошедшие выходные на линии вышла вся спецтехника, которая есть в распоряжении мусоровывозящих компаний, более 400 единиц. Однако наблюдались значительные затруднения в доступе к местам накопления. Графики вывоза ТКО были нарушены в связи с невозможностью выкатить контейнеры с мест накопления, невозможностью проехать спецтехнике к площадкам, блокировки автомобилями контейнерных площадок.

— Прошедшие выходные стали для нас и наших мусоровывозящих компаний настоящим испытанием. Мусоровозы буквально «тонули» в снегу, однако экипажи старались использовать все возможности, чтобы обеспечить вывоз скопившихся отходов. О масштабе сложностей говорят снизившиеся в эти дни темпы поступления ТКО на наши мусорообрабатывающие и сортировочные объекты в сравнении со среднесуточными значениями – примерно на 30%. Сейчас мы работаем в тесном сотрудничестве с районными администрациями, обмениваемся оперативной информацией, чтобы в максимально короткие сроки восстановить графики вывоза ТКО и расчистить контейнерные площадки. В то же время обращаю внимание управляющих компаний, «пробитая» в одну полосу дорога для легковых автомобилей не позволяет проехать габаритным мусоровозам, им требуется более качественная расчистка и большее пространство для маневрирования во время погрузки ТКО, — рассказал директор саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Специалисты регионального оператора обращаются ко всем автовладельцам с убедительной просьбой не парковаться у контейнерных площадок тем самым не блокируя возможность вывоза с них отходов. Все подобные случаи будут оперативно фиксироваться на фотоаппарат, информация будет передаваться в местные администрации, оформляться соответствующие заявления для последующего привлечения нарушителей к административной ответственности.

Напомним, что по вопросам работы мусоровывозящих компаний жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90. По вопросу расчистки придомовой территории от снега жители должны обращаться в управляющие организации или органы местного самоуправления.