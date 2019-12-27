Региональный оператор Саратовской области подписал договор на оказание услуги по транспортированию ТКО в Зоне деятельности 2 с мусоровывозящей компанией. Подписание договора стало завершающим этапом в подготовке к началу работы в Правобережье. Право вывозить ТКО по договору с Регоператором в 18 районах получила саратовская мусоровывозящая компания «Поток».

— Нами был проведен открытый аукцион по отбору оператора по вывозу ТКО в Правобережье в соответствии с требованиями СанПиН и регламентами Регоператора. Мы были приятно удивлены, что именно местная компания, уже имеющая опыт работы в этой сфере, стала победителем. Администрации районов со своей стороны актуализировали реестры мест накопления, совместно с ними мы оценили потребность в контейнерах. Два района – Романовский и Турковский, уже закупили необходимое количество контейнеров. Почти во всех районах обустраивались контейнерные площадки. Совместная работа продолжится, чтобы население и юрлица получили качественную услугу, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

В свою очередь директор ООО «Поток» Виталий Пилюгин сообщил, что необходимый резерв спецтехники для работы на правом берегу сформирован. При этом будет учтено пожелание привлечь к работе и действующие сейчас в районах мусоровывозящие компании, если их спецтехника отвечает предъявляемым Регоператором требованиям: «Качество нашей работы оценивает не только Регоператор. В первую очередь ее оценивают жители. Мы готовы к сотрудничеству с действующими мусоровывозящими компаниями, но при условии соблюдения ими предъявляемых стандартов. Совместно с местными властями и Регоператором мы дойдем до каждой улицы».

В настоящее время завершается процедура согласования с администрациями правобережных районов маршрутов передвижения мусоровывозящей техники по населенным пунктам, расставляются контейнеры.