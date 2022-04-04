В администрации Волжского района Саратова под председательством первого заместителя главы района Владимира Томашенцева при участии представителей Саратовского филиала АО «Ситиматик» состоялось совещание по вопросам оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО и погашения накопившейся задолженности потребителями.

Участники совещания решили усилить совместную работу регионального оператора и районной администрации по вопросам урегулирования задолженности населения за коммунальную услугу и принять план работы каждый в своей зоне ответственности. Отдельным вопросом стало обсуждение мер в отношении управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд на территории Волжского района. Оперативные данные о платежной дисциплине со стороны УК и ТСЖ будут отслеживаться ежемесячно, а в случае ее нарушения предприниматься все возможные меры воздействия в рамках правового поля.

«Мы взаимодействуем с администрациями всех районов области и регионального центра не только в вопросах вывоза ТКО. Законодательно определено четкое разграничение обязанностей и прав всех участников сферы обращения с отходами. Если говорить об управляющих организациях, то несоблюдение ими платежной дисциплины при оплате оказанных услуг – это уже сигнал для муниципального контроля о сбоях в работе. Неоплата услуг всеми категориями потребителей снижает потенциал как развития нашей деятельности, так и улучшения инфраструктуры вывоза ТКО. Поэтому совместная работа с муниципальными органами власти по повышению платежной дисциплины является перспективным направлением деятельности для всех сторон», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отметим, что специалисты регионального оператора ведут активную работу с физическими и юридическими лицами по взысканию просроченной задолженности. В случае ее возникновения должникам направляются досудебные претензии. После получения подобных уведомлений порядка 10% потребителей из числа физических лиц обращаются за оформлением рассрочки платежа. Работа с задолженностью юридических лиц ведется в индивидуальном порядке.