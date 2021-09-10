Саратовский регоператор АО «Ситиматик» инициировал возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц управляющих компаний Саратова и Энгельса, накопивших задолженность сроком более года. В частности, заявления в правоохранительные органы поданы на ООО «УК «Сфера», ЖСК «Светлана», ТСЖ «Луч», которые получали и продолжают получать от жильцов деньги за коммунальные услуги, но руководители этих организаций не перечисляют их по назначению.

В поданных заявлениях специалисты Саратовского регоператора просят правоохранительные органы повести проверку законности расходования денежных средств, полученных от жителей многоквартирных домов в качестве оплаты оказанной коммунальной услуги по обращению с ТКО в период 2018–2021 и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

— Общий ущерб, нанесенный нашей компании всего лишь тремя управляющими организациями, составил 11,6 миллионов рублей. Несвоевременное получение денежных средств лишает нас возможности произвести расчет по договорам, заключенным с операторами по транспортированию ТКО в пределах зоны деятельности, а также произвести инвестиции в модернизацию отрасли в целом. В подавляющем большинстве случаев долги УК не связаны с отсутствием оплат от жителей. Поэтому мы будем ставить вопрос об ответственности непосредственных руководителей данных организаций в рамках Уголовного кодекса РФ. Это первые три заявления в правоохранительные органы. В «черном» списке у нас еще 123 управляющие организации, на которые мы планируем подать заявления до конца года, если они не погасят свою задолженность, — заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Компания продолжит инициировать проверки финансово-хозяйственной деятельности целого ряда руководителей управляющих организаций, накопившим многомиллионные задолженности.

Отметим, позиция о привлечении к ответственности руководителей управляющих организаций в рамках Уголовного кодекса РФ представлена заместителем прокурора Саратовской области Андреем Корноваровым. По результатам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию преступлений и правонарушениям в сфере ЖКХ ГУ МВД России по Саратовской области поручено сосредоточить усилия на выявлении и пресечении преступлений и иных правонарушений в сфере ЖКХ, проанализировать сведения об организациях ЖКХ на протяжении последних лет создавших значительные задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а при наличии оснований – организовать проведение процессуальных проверок.

Со списком злостно нарушающих платежную дисциплину управляющих организаций можно ознакомиться на прилагаемых фотографиях.