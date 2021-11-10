Саратовский регоператор АО «Ситиматик» подал 11 заявлений в правоохранительные органы в отношении управляющих организаций, которые не платят за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Документы направлены с целью дальнейшего возбуждения уголовных дел по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.

Заявления поданы в отношении ТСЖ «Высота-2011», УК «Летка», УК «Жилкомсервис», УК «Быт-Сервис», ТСН «Навашина, 40», ООО «Химик-Н», УК «Фортуна», УК «Сфера», ЖСК «Светлана», ТСЖ «Луч» и УК «Доверие-Саратов». В отношении экс-директора последней уже вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Общая сумма ущерба от неоплаты собираемых с жителей денежных средств составила более 25,5 млн рублей.

—Мы видим, что ряд управляющих организаций не исполняет свои обязанности по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО, при этом активно собирают средства с жителей домов, которыми управляют, в том числе в судебном порядке. В большинстве случаев в соответствии с законодательством мы обрываем практику неоплаты переводом собственников квартир на прямые договоры, но при этом остаются прежние, накопленные к этому времени долги, которые мы взыскиваем с управляющих организаций и их руководителей всеми законными средствами. Но жители и сами имеют возможность через правления ТСЖ или советы дома контролировать все расходы и своевременную оплату коммунальных услуг. Мы призываем активно включаться в этот процесс и, при необходимости, также обращаться в правоохранительные органы, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.