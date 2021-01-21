Общий объем инвестиций в закупку мусоровывозящей техники и контейнерных мощностей в 2020 году составил более 225 миллионов рублей. Подрядными компаниями было закуплено 36 единиц современной спецтехники и более 4,2 тысячи контейнеров.

Новые мусоровозы отечественного и зарубежного производства оснащены механизмами уплотнения и прессования ТКО, которые позволяют за один рейс забрать до 130 кубометров неуплотненных отходов. На всю спецтехнику установлены датчики ГЛОНАСС для обеспечения контроля за соблюдением маршрутов передвижения.

Из более чем 4,2 тысячи купленных контейнеров более 3,3 тысячи контейнеров куплены и установлены в районах Правобережья, то есть зоне деятельности II Регионального оператора. Покупка контейнеров осуществлена исходя из финансовой возможности и в рамках действующего законодательства.

— Все наши мусоровывозящие компании работают над обновлением инфраструктуры по обращению с ТКО. Вложенные инвестиции позволяют ежедневно обеспечивать услугой сотни тысяч жителей Саратовской области. Мы также надеемся на совместную работу с органами местного самоуправления по повышению качества услуги. Необходимо продолжить программы по возведению и обустройству контейнерных площадок со стороны муниципалитетов и управляющих компаний, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.