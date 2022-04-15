С начала года специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» подготовили и разослали более 30 тысяч досудебных претензий о взыскании задолженности за услуги по обращению с ТКО. Общая сумма, выставленная в них к оплате, составила 23,8 млн рублей. Основными получателями претензий стали собственники квартир и домов, накопившие долги сроком более трех месяцев. После получения подобных уведомлений каждый третий потребитель оплатил задолженность. Общая сумма их платежей превысила 10 млн рублей.

В то же время менее 1% от оставшихся должников, получивших досудебные претензии, обратились к специалистам регоператора по обращению с ТКО за оформлением рассрочки платежа.

«Один из возможных способов урегулирования задолженности за коммунальную услугу – это оформление рассрочки внесения платежей. Региональный оператор может предоставить ее сроком до 6 месяцев. Для этого необходимо обратиться в наш офис, при себе иметь копии паспорта с пропиской и СНИЛС. На сегодняшний день у нас в среднем за неделю с этой целью обращаются 10–15 человек. Мы всегда идем навстречу тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, накопил долг, но готов его оплатить в определенный период», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, в отношении получивших досудебные претензии лиц и не отреагировавших на них, документы передаются в суд для вынесения судебного приказа. Решение по нему выносится в короткие сроки и принимается без вызова сторон для дачи объяснений. В настоящее время фиксируются единичные факты отмены судебных приказов собственниками жилья. В этом случае регоператор передает документы в суд для их рассмотрения в общем порядке.

Для получения консультации по оформлению рассрочки платежей и урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90, или по адресу: . По вопросам, оплаты, внесения изменений в лицевой счет, перерасчета и начислений можно обратиться на горячую линию: 8 (8452) 57-35-55