Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» контролируют работу мусоровывозящих компаний по зачистке ранее заблокированных снегом площадок. После поступления информации о расчистке проезда управляющей организацией или муниципальными предприятиями, площадка незамедлительно включается в маршрут ближайшей к месту накопления единицы спецтехники для оперативного вывоза. По состоянию на вечер 16 января заблокированными, по данным объективной фотофиксации, оставалось около 50 контейнерных площадок в Саратове. При этом выявлялись случаи ложного информирования, когда УК сообщала о проведенной работе по уборке снега, но на деле спецтехника не могла проехать ввиду другой колейности шасси или заставленных проездов легковыми автомобилями.

— В рамках оказания услуги мы разделили 2 фронта работ: соблюдение графиков и маршрутов вывоза и оперативная зачистка ранее заблокированных снегом площадок. Напомним управляющим компаниям, что у нас мусоровывозящая, а не снегоуборочная техника. Все факты блокировки, как следствие, некачественной работы управляющих организаций, мы передаем в контрольно-надзорные органы и комиссии. Видим, какую работу проделала администрация, включая расчистку проездов и эвакуацию автомобилей, припаркованных в нарушение ПДД. Это хорошее подспорье нашей деятельности. Сейчас мы сосредоточены на усиление работы, так как увеличивается объем КГО, за счет выносимых на площадки новогодних деревьев, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам работы мусоровывозящих компаний жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90. По вопросу расчистки придомовой территории от снега жители должны обращаться в управляющие организации или органы местного самоуправления.