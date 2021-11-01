Саратовский регоператор АО «Ситиматик» направил должникам за услугу по обращению с ТКО платежные документы с начисленными пени. Потребители из Саратова, игнорировавшие оплату и не оформившие рассрочку увеличили свою задолженность суммарно на 38 млн рублей. В случае неоплаты основного долга и пени информация по должникам будет передана для получения судебных приказов и последующего списания со счета со всеми судебными издержками.

—Мы перешли к начислению пени и уже получаем звонки в контакт-центр от тех граждан, кто годами уклонялся от оплаты. Только начисление пени, а в некоторых случаях и судебные приказы, мотивировали жителей навести порядок с лицевыми счетами, подать документы о сменивших место жительства членах семьи. При этом о необходимости этих действий мы сообщали регулярно, в том числе на платежках, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что потребители из числа физических лиц могут воспользоваться личным кабинетом на сайте саррц.рф для подачи заявлений и изменения параметров лицевого счета. Вся информация указана на платежных документах. Дистанционно оплатить услугу можно также различными системами: через личный кабинет, онлайн-банки, ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) и на сайте платежцентр.рф. Потребители, оплачивающие услугу в составе общего платежного документа от управляющей организации, могут воспользоваться теми же способами оплаты, что используют обычно.