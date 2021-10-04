Саратовский регоператор АО «Ситиматик» до конца года намерен инициировать переход собственников жилья на прямые расчеты у 31 управляющей организации. Необоснованные задержки расчетов со стороны этих компаний являются основной причиной роста задолженности за услугу по обращению с ТКО. С 1 октября регоператор уже перевел на прямые расчеты 70 многоквартирных домов, собственники квартир которых ранее переводили оплату коммунальной услуги управляющим компаниям Саратова и Энгельса. Также планируется с 1 декабря лишить права управления оплатами жильцов еще 18 недобросовестных компаний. Общая задолженность данных организаций за услугу по обращению с ТКО на 1 октября текущего года составляет почти 47 млн рублей.

—Сейчас самым действенным способом уменьшения задолженности управляющих компаний за услугу по обращению с ТКО является переход на прямые договоры. А для жителей эта система позволяет установить прозрачность начислений и дает уверенность, что оплаченные деньги будут перечислены по адресу, в полном объеме и в срок. Теперь оплата будет производиться по отдельно выставленным квитанциям Саратовского регоператора АО «Ситиматик» и зачисляться непосредственно на счет компании, — отмечает директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, жильцы многоквартирных домов могут сами инициировать переход на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО. Для этого им необходимо провести общее собрание и оформить решение соответствующим протоколом. После этого управляющая организация должна будет передать сведения о плательщиках регоператору. Расчет услуги напрямую производится с даты, указанной в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить в контакт-центре Саратовского регоператора АО «Ситиматик» пол телефону: 8 (8452) 25-64-90.