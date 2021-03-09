Региональный оператор Саратовской области с начала года направил в Арбитражный суд исковые заявления о взыскании задолженности в отношении 38 управляющих организаций. Общая сумма, предъявленная к взысканию, превышает 11,6 миллиона рублей.

По данным на 1 марта, задолженность управляющих организаций региона составляет 270,4 миллиона рублей, что ниже на 3,5 процента по сравнению с показателями на 1 января.

— Мы успешно проводим работу с управляющими организациями и взыскиваем задолженность за коммунальную услугу. В первую очередь документы в суд передаются в отношении тех организаций, которые собирают плату с жителей, но не перечисляют средства в адрес Регоператора. Плотная досудебная работа и вынесенные в нашу пользу судебные решения позволяют постепенно снижать общую дебиторскую задолженность, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, жители Саратовской области могут самостоятельно контролировать платежную дисциплину своей управляющей компании и узнать ее задолженность за услугу по обращению с ТКО на специальной странице.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по номеру: +7-845-225-64-90.