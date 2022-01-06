Aбоненты Саратовского филиала АО «Ситиматик» в феврале получат новые платежные документы для оплаты услуги регионального оператора. Новым агентом по начислению за услугу с 1 января 2022 года стало ПАО «Саратовэнерго».

Отметим, что несмотря на смену агента, номера лицевых счетов абонентов и история оплаты сохранятся и будут доступны в новом личном кабинете, ссылка на который с 10 января 2022 года будет размещена на сайте www.saratovenergo.ru. Оплатить услугу за декабрь и более ранние периоды можно по платежке, поступившей до Нового года.

Также изменился номер для обращений по вопросам начислений за услугу. Теперь потребителям ответят на вопросы в колл-центре по номеру: 8 (8452) 57-35-55. С 10 января 2022 года документы для внесения изменений в лицевой счет необходимо направлять на электронную почту: eirc@sarenergo.ru.

Способы оплаты услуги регионального оператора остаются прежними, так как лицевой счет абонента и расчетный счет филиала АО «Ситиматик» сохранились без изменений. Поэтому в случае подключения автоплатежа через онлайн-банк, никакие корректировки не потребуются.

Также на базе территориальных подразделений в ПАО «Саратовэнерго» в каждом районе области станет возможным обслуживание абонентов АО «Ситиматик». Полный перечень адресов доступен на сайте компании https://www.saratovenergo.ru/chastnym-litsam/paypoint/.